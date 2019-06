Andrea Damante | ‘Giulia De Lellis mi ha lasciato Soffro ma provo a ricominciare’

tvzap.kataweb

(Di giovedì 13 giugno 2019) “per Giulia, maa ricominciare“: queste sono le parole cheha confidato al settimanale Spy in merito alla rottura definitiva seguita al tentativo di ritorno di fiamma dei mesi scorsi con Giulia De. La ricercatissima influencer ex Uomini e donne oggi ha trovato un nuovo amore inIannone e parrebbe essere andata avanti, lasciando una volta per tutte dietro di sé il deejay conosciuto all’interno del dating show di Maria De Filippi.si è confidato con la rivista diretta da ‎Massimo Borgnis, svelando di non pensare di avere alcuna responsabilità nell’esito negativo della relazione con la sua famosa ex: “Giulia mi ha. C’è solo grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato non ho colpe”. View this post on Instagram «per Giulia, ma ...

Novella_2000 : Andrea Damante rivela i suoi sentimenti per Giulia De Lellis: “soffro per lei” - DonnaGlamour : Andrea Damante, la confessione: “Soffro per Giulia” - carmenFashionCr : Damante ammette su Iannone e De Lellis: “Soffro, mi ha lasciato lei” -