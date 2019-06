Amo i tuoi piedi Quella dedica d' amore tra Belen e Stefano

Tensioni al Cdm tra Conte e Salvini : <br>"Non siAmo i tuoi passacarte" : È stato un Consiglio dei Ministri particolarmente intenso, come i numerosi attacchi a distanza tra i due vicepremier avevano lasciato intuire, quello che si è svolto ieri sera a Palazzo Chigi per ben quattro ore e che si è concluso con un'approvazione a metà del tanto discusso Salva Roma, voluto da Luigi Di Maio e respinto da Matteo Salvini.L'appuntamento per le 19 di ieri era stato fatto slittare alle 20, ma a quell'ora mentre tutti erano ...

Conte a Salvini : «Devi portare rispetto. Non siAmo tutti tuoi passacarte» : Al premier Giuseppe Conte non è piaciuta l'uscita di Matteo Salvini sul cosiddetto "Salva Roma", la misura Contenuta nel decreto legge Crescita per alleggerire il debito della capitale che semina ...

Via libera a rimborsi a truffati da banche - no a “Salva Roma”. L’ira di Conte contro Salvini : “Non siAmo tuoi passacarte” : E' finito dopo oltre 4 ore la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato in via definitiva il dl Crescita. I toni, secondo quanto riferito, sono stati molto accesi tra M5s e Lega con l'irritazione anche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma alla fine e' stato trovato una sorta di compromesso: il cosiddetto Salva Roma resta dentro il decreto Crescita ma 'alleggerito' da alcuni commi. Che, secondo Matteo Salvini rappresenta un ...