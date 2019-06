Amber Heard Sono una guerriera | lotto per le donne e contro ogni

Un nuovo amore per Amber Heard dopo il divorzio da Johnny Depp? : Secondo le ultime indiscrezioni Amber Heard dopo Johnny Depp avrebbe trovato l'amore in un modello di 25 anni. Il burrascoso divorzio fra Amber Heard e Johnny Depp, per un lungo periodo, ha popolato le prime pagine dei giornali di gossip. dopo le accuse e le querele, entrambi hanno tutta l’intenzione di voltare pagina anche se Depp ha diffamato l’ex moglie chiedendo un risarcimento di oltre 50 milioni di dollari. Amber Heard, però, ...

Johnny Depp contro Amber Heard : ‘Mai abusato di lei - i lividi se li è dipinti in tribunale’ : “Nego con veemenza le accuse di miss Heard, fatte a maggio 2016, quando è entrata in tribunale con lividi dipinti che non possedeva la settimana precedente…” così Johnny Depp, secondo i documenti giudiziari resi noti dal magazine americano People, ha smentito ufficialmente tutte le accuse che la sua ex moglie, l’attrice Amber Heard, gli ha mosso dopo la conclusione del loro matrimonio. Anzi, la vittima era lui, non lei ...

Ho subito violenze da Amber Heard! Le accuse di Johnny Depp : La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard continua senza tregua. Risale a qualche giorno fa la dichiarazione che Depp ha rilasciato alla corte, in cui accusa l'ex moglie di violenze a dir poco inaudite nei suoi confronti : "Ho negato con fermezza le illazioni che la signora Heard ha fatto in tribunale a maggio, per ottenere un ordine di restrizione nei miei confronti con delle ferite finte, pitturate. Ferite che i testimoni e le ...

Amber Heard - sexy dark lady al Tribeca : L’ultima volta che l’abbiamo vita sul grande schermo Amber Heard indossava tutine di squame aderenti come una seconda pelle, del resto interpretava Mera in Aquaman. Sul red carpet del Tribeca Film Festival, dove ha portato il suo nuovo film (Gully), l'attrice ha invece giocato con un'altra pelle, la sua, questa volta semi-velata. Amber Heard - premiere"Gully" al Tribeca Film Festival 2019Amber Heard, Tribeca ...

La stilista di Amber Heard scagiona Johnny Depp : Mentre la causa per diffamazione continua il suo corso legale, Johnny Depp potrebbe aver trovato un alleato insperato nella sua lotta per dimostrare che l'ex moglie Amber Heard ha mentito sui presunti ...

Amber Heard rivela : “Ho pensato che Johnny Depp mi uccidesse - era un mostro” : Capelli strappati, calci nella schiena e sangue dal naso: è quanto emerge dai nuovi racconti di Amber Heard sulle sue liti con Johnny Depp, con il quale è stata sposata per 15 mesi tra il 2015 e il 2016. L’attrice ha testimoniato in tribunale a Los Angeles nel processo che la vede imputata con l’accusa di diffamazione, mossa nei suoi confronti proprio dall’ex marito, dopo che lei nel dicembre scorso scrisse una lettera al ...