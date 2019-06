Almeno 31 bambini morti negli ultimi 10 giorni per una malattia cerebrale dopo aver

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Solo1031sonomangiato dei lychee per unamortale causata da una sostanza tossica contenuta nel frutto esotico. È successo in India, come riferisce il Guardian: lesono state registrate in due ospedali del distretto di Muzaffarpur, nell’est del Paese, famoso proprio per le sue coltivazioni di lychee. Il funzionario sanitario Ashok Kumar Singh ha spiegato che tutti ideceduti presentavano gli stessi sintomi da encefalite acuta (AES) e che la maggior parte ha subìto un’improvviso crollo dei livelli di glucosio nel sangue. FQ Magazine Scopre che un ragazzo di 18 anni vive di nascosto in casa sua per entrare di notte nella stanza della figlia 14enne Nei reparti di terapia intensiva dei due ospedali sono ...

