Allianz nuovo title sponsor della Power Volley Milano

calcioefinanza

(Di giovedì 13 giugno 2019). Inizia una nuova era per la, gruppo leader nel settore assicurativo-finanziario a livello internazionale e in Italia, è ilsocietà del presidente Lucio Fusaro. L’accordo che consente di creare una partnership solida e immediata tra le due realtà, valevole per i prossimi tre … L'articolo

Volleyball_it : Milano: La Powervolley assicura il futuro... Allianz nuovo title sponsor - PowervolleyMI : ?? Inizia una nuova era: sarà Allianz Powervolley Milano! ?? ? ? ??? Il nuovo title sponsor di #Powervolley #Milano è… - PaoloTardio : ?? Inizia una nuova era: sarà Allianz Powervolley Milano! ?? ? ? ??? Il nuovo title sponsor di #Powervolley #Milano è… -