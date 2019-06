blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019) Oggi, giovedì 13, in prima serata su Canale 5 andrà in onda il quinto appuntamento con AllNow, lo show musicale prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Michelle Hunziker e con J-Ax in veste di presidente della giuria composta da ben 100 personaggi che in qualche modo hanno a che fare con il mondo della musica. Si tratta della, in atteso dell'ultimo appuntamento in programma giovedì prossimo. Ospiti in studio stasera Iva Zanicchi, Youma Diakite e Ariadna Romero. In gara i concorrenti cantanti, scelti da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma, che si sono distinti come migliori nelle manche delle prime quattro puntate. Si scontreranno in sfide dirette e, al solito, si sottoporranno al giudizio del coloratissimo muro di giurati. Solo dieci di loro arriveranno in finale per contendersi – con chi ha raggiunto quota 100 – il premio da ...

DextertheB : Mediaset ha un nuovo titolo nel suo carniere. #noneladurso riesce dove altri programmi hanno fallito almeno sul pia… - zazoomnews : All Together Now semifinale 13 giugno 2019: anticipazioni - #Together #semifinale #giugno #2019: - DanielaLoRe3 : RT @Dennis_Fantina: E oggi...SEMIFINALEEEEE !!!???? Super Emozionato ?? 21.30...canale 5 ?? #dennisfantina #alltogethernow #aldzatiecanta… -