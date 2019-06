Alfredino Rampi | sono passati 38 anni da quel terribile giorno

laragnatelanews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il 13 giugno 1981, 38fa moriva il piccoloa seguito di una caduta in un pozzo artesiano a Vermicino. Un pezzo della nostra storia più triste. Per tre giorni l’Italia stette col fiato sospeso. Tutti davanti alla Tv, in pena perfiglio, che era diventato il figlio di tutti. Si sperò in un miracolo che non arrivò. Tutti i tentativi di estrarre il piccolo a -60 metri furono vani. L’incidente avvenne il 10 giugno 1981, Alfredocadde in un pozzo artesiano lasciato scoperto dal proprietario del terreno, in una piccola frazione di campagna vicino a Frascati, situata lungo la via di Vermicino, che collega Roma sud a Frascati nord, 6, era a spasso con il papà Ferdinando e altri amici, poi il bimbo chiese di tornare a casa da solo. Erano molto vicino all’abitazione, in piena campagna. Quando Ferdinando arrivò a casa però ...

