Alena Seredova | ironia sui social verso Ilaria d' Amico FOTO

L’ironia di Alena Seredova - frecciata social a Ilaria D’Amico : Alfonso Signorini apprezza eccome [FOTO] : L’ex moglie di Buffon ha lanciato un’ironica frecciatina a Ilaria D’Amico, attuale compagna dell’ex portiere della Juventus Una frecciatina ironica, lanciata sui social da Alena Seredova tramite… Alfonso Signorini. Il noto giornalista ha postato infatti sul proprio profilo Instagram la foto che ritrae l’ex modella ceca davanti alla scritta “D’Amico, ti puoi fidare“. Chiaro il ...

Nessun trucco! Alena Seredova davvero sexy in intimo su Instagram : Alena Seredova, la modella ex moglie di Gianluigi Buffon, ha posato recentemente per delle foto molto sexy in intimo che sono state postate anche su Instagram. La modella starebbe vivendo una seconda giovinezza. Anche perché si starebbe avvicinando il momento delle sue seconde nozze. E nonostante i suoi 41 anni e due figli avuti dall'ex portierone della Nazionale italiana, Alena dimostra di essere ancora una donna molto attraente e sexy. ...

Se Alessandro mi chiedesse di sposarlo - magari direi sì! Alena Seredova è pronta per l’altare : La showgirl ceca, dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon, ha ritrovato l’amore accanto al manager della Fiat Alessandro Nasi. Sulle pagine di Diva e Donna racconta di un amore magico che potrebbe portarla verso l’altare. Alena Seredova è felice al fianco del suo compagno, Alessandro Nasi, manager del gruppo Fiat. Sono lontani i tempi in cui l’ex marito, Gianluigi Buffon, la lasciava per la popolare conduttrice sportiva Ilaria ...