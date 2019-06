Al Gumball 3000 alla guida di un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Alfa Romeo - Una Stelvio Quadrifoglio per la Gumball 3000 : Il Centro Stile Alfa Romeo ha creato un esemplare unico di Stelvio Quadrifoglio per la Gumball 3000, la manifestazione non competitiva che ogni anno porta decine si supercar, prototipi e modelli unici su strada per beneficenza. L'edizione di quest'anno è partita dall'isola greca di Mykonos e arriverà a Ibiza passando anche per l'Italia. Il ricavato dell'iniziativa sarà totalmente devoluto alla Gumball Foundation, un'associazione che promuove ...