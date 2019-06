Accadde oggi | 13 giugno 1974 | la scoperta del ‘totaalvoetbal’ | l’Olanda regala spettacolo

Accadde oggi : nel 1929 nasce Anna Frank e nel 1942 - sempre il 12 giugno - inizia a scrivere il suo diario : Il 12 giugno 1929 nasceva a Francoforte Anna Frank, adolescente simbolo della Shoah, ricordata anche ai giorni nostri grazie al prezioso diario che scrisse negli anni più bui della sua breve vita. Anna morì a soli 16 anni nel campo di concentramento di Bergen Belsen. Il suo celebre diario, divenuto un best seller, inizia proprio il 12 giugno 1942, giorno del suo 13° compleanno. Anna viveva con la famiglia ad Amsterdam dove, per sfuggire alle ...

Accadde oggi - 12 giugno 1929 nasce Anna Frank : per non dimenticare gli orrori della guerra : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Variazione sul tema vista l’importanza della giornata: nasceva, infatti, il 12 giugno di 90 anni fa Anna Frank, testimone diretta del più grande massacro che l’umanità abbia mai conosciuto. Per quei pochi che non lo sapessero, andiamo a vedere chi era Anna Frank. Nata a Francoforte sul Meno il 12 giugno del 1929, Annelies Marie Frank, detta Anne è ...

Accadde oggi : l’11 giugno 1984 moriva Enrico Berlinguer : Il 7 giugno 1984, Enrico Berlinguer, segretario del Pci, durante un comizio a Padova, viene colpito da un ictus cerebrale che lo porta alla morte l’11 giugno. Il Presidente della Repubblica Pertini mise a disposizione l’aereo presidenziale per il trasporto della salma, dichiarando: “Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta”. Alla cerimonia funebre in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, ...

Accadde oggi : nel 1940 l’Italia entra nella seconda guerra mondiale contro Francia e Gran Bretagna : All’inizio del seconda guerra mondiale l’Italia si era dichiarata “potenza non belligerante“. Ma Roma, per i piani di Hitler era strategicamente importante e se gli italiani avessero deciso di passare dalla parte degli Alleati, come tra l’altro era accaduto nella Prima guerra mondiale, avrebbe significato il ritorno allo schieramento del 1915-1918 e al blocco marittimo che, da solo, aveva piegato la Germania del Kaiser Guglielmo II. Il Führer, ...

Accadde oggi - 10 giugno 1934 : il primo storico mondiale vinto dall’Italia grazie al… Duce : Continua il nostro appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’ giornata storica per gli appassionati della Nazionale italiana: il 10 giugno 1934 infatti gli azzurri guidati dal commissario tecnico Vittorio Pozzo si laureano campioni del mondo, superata in finale la Cecoslovacchia con il punteggio di 2-1 con il gol decisivo di Angelo Schiavio nel corso del primo tempo supplementare, decisiva fu la figura di Benito Mussolini. ...

Accadde oggi - nel 632 muore Maometto : la storia del profeta che lasciò nove vedove e una sola figlia : Nato a La Mecca il 20 aprile 570, il profeta Maometto fondò, dopo il matrimonio con la ricca vedova Kadigia, la religione musulmana, componendo il Corano, la Bibbia dell’Islam, sotto la dettatura dell’arcangelo Gabriele. Appartenente a un importante clan di mercanti, quello dei Ban? H?shim e orfano fin dalla nascita del padre, Maometto rimase precocemente orfano anche di sua madre che, nei suoi primissimi anni, l’aveva dato a balia a ?alima bt. ...

Accadde oggi - 8 giugno 1990 inizia il Mondiale in Italia : un’estate di notti magiche : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Parliamo dell’8 giugno 1990, data d’inizio del Mondiale in Italia. La rassegna iridata prese il via sulle notte della canzone “notti magiche” di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, inno che accompagnerà gli azzurri nel corso del torneo. L’Italia arrivava dalla deludente eliminazione negli ottavi di finale del Mondiale messicano del ...

Accadde oggi : il 6 giugno 1971 il primo aggancio spaziale : Il 6 giugno 1971 venne effettuato il lancio della navicella spaziale russa Sojuz 11, che portò tre cosmonauti verso la stazione spaziale sovietica Saljut 1. Per la prima volta nella storia venne eseguita con successo una manovra di aggancio permanente ad una stazione spaziale. Per tre settimane l’equipaggio della Sojuz 11 visse a bordo della stazione per operazioni di collaudo ed esperimenti di carattere scientifico. Purtroppo il viaggio ...

Accadde oggi - 5 giugno 1927 : la prima Calciopoli e il caso Allemandi-Nani : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Quando si sente parlare di Calciopoli tutti pensiamo al 2006 e a quell’estate che stravolse il mondo del calcio italiano. Ma molti non sanno che ci fu una poco nota prima Calciopoli il 5 giugno 1927. Al centro di quello scandalo ci fu la presunta combine messa in atto da Guido Nani (dirigente del Torino) e Luigi Allemandi, terzino sinistro della ...

Accadde oggi : nel 1944 gli alleati liberano Roma dai tedeschi : Il 4 giugno 1944 l’esercito alleato entrò a Roma per liberare la capitale dall’esercito nazista. Da poco era stata portata a termine la conquista di Cassino e l’ultimo attacco dalla testa di ponte di Anzio da parte degli americani. Il comandante tedesco feldmaresciallo Kesselring decise di ripiegare le sue forze in campo sulla linea gotica, abbandonando Roma, proclamata città aperta, ma utilizzata comunque dai tedeschi come sede di comandi e di ...

Accadde oggi - 4 giugno 1961 : “Clamoroso al Cibali!” - il Catania batte l’Inter : Una frase storica, a circa 60 anni rimasta fresca nella memoria di tifosi e appassionati di calcio, anche perché tramandata nel corso degli anni. “Clamoroso al Cibali!“, la celebre frase di Sandro Ciotti è protagonista della rubrica di CalcioWeb “Accadde oggi” odierna. Era il 4 giugno 1961, l’ultima di campionato. L’Inter, che doveva tuttavia recuperare la sfida contro la Juventus capolista, era ospite ...

Accadde oggi 3 giugno 1997 - l’assurda punizione di Roberto Carlos contro la Francia [VIDEO] : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Protagonista di oggi è Roberto Carlos o meglio la sua punizione più famosa contro la Francia. Quel 3 giugno del 1997 si giocava Francia-Brasile, partita valida per un torneo amichevole in preparazione dei Mondiali dell’anno successivo. Al 22′ punizione per il Brasile dai 35 metri. Roberto Carlos sistema con cura il pallone, prende una lunghissima ...

Accadde oggi 2 giugno 1963 - l’Atalanta vince una storica Coppa Italia : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Giornata storica per l’Atalanta che il 2 giugno di 56 anni fa conquistò la Coppa Italia, unico trofeo vinto dagli orobici nella loro storia. Il 2 giugno del 1963, l’Atalanta affrontava il Torino a San Siro. Fu un trionfo della Dea con un 3-1 a cui presero parte ben 7 calciatori nativi di Bergamo. La partita fu decisa da una tripletta di Domenghini ...