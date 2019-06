A Genova il porto sia aperto alle persone e chiuso alle armi

Farmaci destinati ai bambini ma contraffatti - sequestrate 4 tonnellate al porto di Genova : Operazione della Guardia di finanza di Genova e dell'Agenzia delle dogane nel porto del capoluogo ligure. Sotto sequestro ben quattro tonnellate di Farmaci per bambini privi di qualsiasi autorizzazione oltre ad altre sei tonnellate di merce contraffatta di varia natura. I prodotti erano diretti all'estero ma probabilmente erano destinati ala vendita attraverso portali e siti di e-commerce.Continua a leggere

Migranti : arrivata in porto a Genova la nave "Cigala Fulgosi" - 100 persone a bordo : È arrivata in porto a Genova, intorno alle 8.42, la nave "Cigala Fulgosi" della Marina militare con a bordo un centinaio di Migranti salvati giovedì al largo della Libia. A Calata Bettolo, di fronte la nave è stato allestito un presidio sanitario tra Croce Rossa e Anpas. I Migranti, ha detto ieri il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, saranno tutti redistrubuiti in 5 Paesi dell'Ue e in Vaticano. "Non ci sono particolari emergenze ...

Al via il progetto “Plastic Free” : Porto Antico di Genova dice addio alla plastica : addio alla plastica per il Porto Antico di Genova. È stato presentato ieri mattina, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora, del Direttore della Porto Antico di Genova Spa Alberto Cappato, dell’Amministratore Delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo e dell’esploratore italiano Alex Bellini, il progetto “Plastic Free”. L’iniziativa, mirata alla riduzione del consumo di plastica monouso, nasce dall’alleanza tra ...

Porto Genova - proteste per nave armi : 9.08 proteste a Genova per la nave Cargo Bahri Yanbu che trasporta materiale bellico, attraccata stamane nel Porto. Circa un centinaio i manifestanti, tra cui un gruppo di scout,associazioni ed esponenti di partiti hanno partecipato alla manifestazione indetta dalla Filt Cgil in contemporanea con il presidio del collettivo autonomo dei lavoratori portuali. "Stop ai traffici di armi, guerra alla guerra" si legge nello striscione dei portuali. ...

Aeroporto Genova - utile netto 2018 oltre 1 milione grazie a boom traffico : L'Aeroporto di Genova chiude il bilancio 2018 con un utile netto che supera il milione di euro, miglior risultato della sua storia , grazie ad un exploit del traffico aereo che è cresciuto il triplo ...

Aeroporto - Volotea festeggia i due anni a Genova con 4 nuovi voli per l'estate : ... fino a pochi anni fa, non era raggiungibile dall'Aeroporto senza fare scalo; al tempo stesso, ci impegniamo a supportare l'economia locale attraverso il potenziamento dei flussi turistici incoming ...

L'aeroporto di Genova ambasciatore del gusto e delle bellezze liguri : Il Presidente della Regione liguria Giovanni Toti ha sottolineato che il turismo è un volano fondamentale per l'economia del territorio e L'aeroporto di Genova è lo scalo italiano che è cresciuto di ...

L'aeroporto di Genova ambasciatore del gusto e delle bellezze liguri : Il Presidente della Regione liguria Giovanni Toti ha sottolineato che il turismo è un volano fondamentale per l'economia del territorio e L'aeroporto di Genova è lo scalo italiano che è cresciuto di ...