A Chernobyl animali e piante stanno bene | cosa vuol dire tutto questo?

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Raffaello Binelli 30 anni dopo: il "paradiso" di lupi e volpiLa serie tvtorna a farci pensare a quella terra che nell'aprile del 1986 fu letteralmente devastata dalle radiazioni. Come si vive oggi da quelle parti?vivono benissimo La serie tv, in onda su Sky, ci mostrasuccesse a partire dal quel tragico 26 aprile 1986, con l'incidente alla centrale nucleare e la contaminazione che arrivò su tutta l'Europa, toccando anche la costa nordorientale dell'America. In una puntata, come scrive oggi il Corriere, c'è una puntata in cui un reduce dall'Afghanistan ha il compito di uccidere, con la sua squadra, tutti glipresenti nell'area, con le carcasse da seppellire poi sotto una colata di cemento. L'ordine che dà il soldato ai suoi uomini è perentorio: "Uccideteli con un colpo solo, vi ammazzo se li fate ...

Corriere : Gli animali di Chernobyl ci svelano quanto siamo insignificanti - Corriere : Gli animali di Chernobyl ci svelano quanto siamo insignificanti - FiorellaMannoia : Ho sempre pensato che per salvare questo meraviglioso pianeta, noi umani dovremmo estinguerci. Noi siamo il virus. -