cubemagazine

(Di giovedì 13 giugno 2019) 47è ilin tv giovedì 13 giugno 2019 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola d’azione, che si ispira a una storia vera, vede come protagonistaper la regia di Carl Rinsch. Di seguito ecco cast, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TV 4747sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare ilin direttaanche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android. 47in tv:Kai () è un mezzosangue emarginato cresciuto in un feudo giapponese difeso da coraggiosi samurai. Quando però per colpa di un ambizioso tiranno il capo del villaggio viene invitato dallo shogun a uccidersi con ...

zazoomnews : 47 Ronin streaming trama curiosità film con Keanu Reeves stasera in tv - #Ronin #streaming #trama #curiosità -