13enne nuda su chat Whatsapp di classe | video e foto Pavia | solo puro esibizionismo?

Scandalo alla scuola media! 13enne di Pavia nuda sulla chat di classe : Foto e filmati hot di una studentessa 13enne sono stati pubblicati nella chat di classe. Sul caso indagano ora le forze dell'ordine. Le sue foto e i suoi filmati sono finiti nella chat di classe. Ma quelli di una ragazzina di 13 anni non sono semplici scatti: la giovane infatti è stata ripresa nuda, in atteggiamenti intimi con i suoi compagni.-- Il caso, come riportato da La provincia pavese, arriva da una scuola media della ...