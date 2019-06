Xiaomi Mi 9T | il nuovo flaghship della casa cinese è disponibile in Italia

Xiaomi Furrytail Pet Smart Feeder è un nuovo gadget tecnologico per gli animali domestici : Da Xiaomi arriva un nuovo prodotto pronto ad entrare nelle case degli appassionati di questo popolare brand di tecnologia L'articolo Xiaomi Furrytail Pet Smart Feeder è un nuovo gadget tecnologico per gli animali domestici proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un nuovo aspirapolvere smart economico : Xiaomi non realizza soltanto smart phone ma anche tutta una serie di prodotti tecnologici per la casa e uno nuovo è pronto per una campagna di raccolta fondi

È ufficiale - il nuovo Xiaomi Mi 9 SE è pronto per il debutto globale : Xiaomi Mi 9 SE è pronto per il debutto globale e arriverà presto in diversi mercati, anche se non sappiamo ancora di preciso quali: l'annuncio arriva direttamente da Xiaomi su Twitter.