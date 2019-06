Voto di scambio | c’è l’interrogazione M5s | Salvini chiede informazioni su inchiesta di

Voto di scambio - c’è l’interrogazione M5s : Salvini chiede carte dell’inchiesta di Bari ma procura le nega : “Coperte da segreto” : “Non posso chiedere informazioni su indagini coperte da segreto istruttorio” e “anche qualora le avessi, non potrei entrare ulteriormente nel merito”. Matteo Salvini ha risposto così durante il question time alla Camera, a un’interrogazione di un deputato barese del Movimento Cinquestelle e presidente della Commissione Affari costituzionali di Montecitorio, Giuseppe Brescia, su un tema che sta impegnando investigatori e ...

‘Ndrangheta in Liguria - condannati per Voto di scambio ex deputata ed ex sindaco di Lavagna : Gabriella Mondello, ex deputata dell'Udc, è stata condannata a un anno e 6 mesi di carcere nel processo sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nella cittadina ligure. Condannato a 2 anni anche l’ex sindaco della città, Giuseppe Sanguineti. Per gli esponenti locali della criminalità organizzata arrivate condanne più pesanti.Continua a leggere

Voto di scambio : pena fino a 22 anni di carcere cosa cambia dall’11 giugno : Voto di scambio: pena fino a 22 anni di carcere cosa cambia dall’11 giugno È utile far notare che dall’11 giugno di quest’anno, vi saranno pene più severe nei confronti di chi integra il reato di Voto di scambio. Si tratta di una riforma che incide sull’assetto normativo dell’art. 416 ter del Codice penale, relativo al cosiddetto “scambio elettorale politico-mafioso”. Vediamo di seguito quale sarà la legge ...

Voto di scambio - ok del Senato : ora è legge - ma Forza Italia e Partito Democratico votano contro : La legge sul Voto di scambio è stata approvata dal Senato, nonostante i voti contrari di Forza Italia e Partito Democratico. Esulta il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "La nostra riforma è legge. RafForzare questa norma era un dovere nei confronti di chi ha dato la vita per impedire ogni patto tra politica e criminalità organizzata".Continua a leggere

Voto DI SCAMBIO - OK SENATO : È LEGGE/ M5s esulta : 'Duro colpo inflitto alla mafia!' : VOTO di SCAMBIO, approvata LEGGE al SENATO con 157 sì: esulta il vice premier M5s Luigi Di Maio, Grasso parla di 'LEGGE migliorativa'.

Quindici anni a chi fa Voto di scambio con i mafiosi : Via libera dall’Aula del Senato al ddl sul voto di scambio politico mafioso. Il provvedimento ha ottenuto 157 sì, 81 no e 2 astenuti ed è approvato in via definitiva. Hanno votato contro Pd e FI, a favore la Lega e M5S. Polemiche in aula con proteste delle opposizioni subito dopo l’intervento di Michele Giarrusso.Il testo va a modificare l’articolo 416 ter del codice penale, e prevede fino a 15 anni di carcere per ...

Voto di scambio - ok Senato : è legge : 20.49 Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Ddl sul Voto di scambio politico-mafioso, che diventa legge. I voti a favore sono stati 157 sì, 81 i no e 2 astenuti. Hanno votato contro Pd e FI. Il testo, targato M5S, modifica l'articolo 416-ter del Codice penale e prevede fino a un massimo di 15 anni di carcere per chi si macchia del reato. Il provvedimento è composto di un solo articolo e stabilisce anche pene aumentate se colui che ha ...

Voto di scambio politico mafioso è legge - Forza Italia e Pd hanno votato contro : Come era già accaduto per il Voto alla Camera, il 7 marzo scorso, Pd e Forza Italia hanno votato contro. Ma è diventata legge dello Stato, con il via libera dall’Aula del Senato. il ddl sul Voto di scambio. Il provvedimento ha ottenuto 157 sì, 81 no e 2 astenuti ed è approvato in via definitiva. L'articolo Voto di scambio politico mafioso è legge, Forza Italia e Pd hanno votato contro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Franco Alfieri - il 'sindaco delle fritture di pesce' - è indagato per Voto di scambio : Era assurto alle cronache come ‘il sindaco delle fritture di pesce’, dopo che in un audio reso pubblico De Luca lo aveva invitato ironicamente a raccogliere voti anche offrendo “fritture di pesce”. Oggi Franco Alfieri, esponente del Pd, ex primo cittadino di Agropoli, attualmente candidato a sindaco di Capaccio, è indagato per voto di scambio.I militari della Dia di Salerno hanno perquisito le abitazioni e gli ...

Campania - indagato per Voto di scambio politico mafioso Franco Alfieri. Era il sindaco delle “fritture di pesce” : Il capo della segreteria del Governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca, Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli e candidato sindaco di Capaccio alle imminenti elezioni amministrative, è indagato per voto di scambio politico mafioso. L’accusa è contenuta in un decreto di perquisizione firmato dal pm della Dda di Salerno Vincenzo Montemurro, ed eseguito stamane nello studio legale e nella casa di Alfieri dagli uomini della Dia coordinati da ...