Volvo Seabin | le pattumiere del mare che catturano la plastica e salvano i pesci

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Quella che vedete è una, ovvero una sorta di pattumiera che serve per ripulire ildalla. E’ tenuta a galla da una boa e contiene un dispositivo che pompa all’interno 25 mila litri d’acqua all’ora ed è capace di “catturare” un chilo e mezzo di detriti plastici al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata all’anno. In particolare, ad essere inglobate sono microplastiche fino a 2 milimetri di diametro e microfibre fino a 0,3 millimetri, cioè proprio quelle che ingerite daine provocano la morte. Di questi dispositivi ne sono stati sistemati una quindicina nelle località didi tutta Italia, per iniziativa di( in collaborazione con Lifegate) e dei suoi concessionari nella penisola (Marina di Varazze, Marina di Cattolica, Venezia Certosa Marina, Rimini, Capri, Pescara e Polignano a, più quelle già programmate ...

