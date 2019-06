Vocabolario dei desideri | T come Tabù

vanityfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Mi raccontava degli amici che le avevano chiesto di diventare la loro ragazza. O di com’era avere le mestruazioni per la prima volta. Io non avevo ancora niente da raccontare. Perciò ascoltavo, annuivo e facevo domande. Fra noi regnava un’intimità distesa, senza sforzo, che non condividevo con nessun’altra ragazza, ma poi, nell’estate fra la seconda e la terza media, si è compiuta la metamorfosi. Di colpo, non potevo più stare in sua compagnia senza desiderare. Gli occhi correvano alla scollatura della sua camicetta e le dita volevano sfiorare le ciocca chiara di capelli che si era liberata dalla coda, cercavo continuamente di farla ridere per vedere quel suo sorriso imbarazzato, che spuntava dall’angolo della bocca, ho smesso di portare la tuta o il costume in sua presenza perché non notasse che a volte… E proprio quell’estate sua madre ha proposto che restasse a dormire da noi. Cosa ...

