Vocabolario dei desideri | S come Sesso

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Aspetta un secondo. Qualche avviso prima di partire. Primo, non mi piace che me la lecchino. Secondo, non mi piace che mi ci infilino le dita. Terzo, non mi piace la forza. Se uno è aggressivo con me, reagisco. Non ti credere, non sonosembro. Delicata. Born and Raised qui nel quartiere. Ti potrei massacrare di botte. Lo so che mi vuoi prendere. Ma aspetta un attimo. Prima ti voglio chiedere una cosa. Quando è stata la tua prima volta? E su, cosa te ne importa. Lasciati andare. Mi piace parlare un pochino, prima. Parlare mi eccita. Un mese prima di arruolarti? E leisi chiamava? Che bel nome, Ayala. Basta sentirelo pronunci per capire che c’era amore. Vero? Dovevate essere emozionati. Tutti e due. Vi eravate preparati per mesi. Avevate parlato divolevate che fosse. Sei andato a comprare i preservativi in farmacia e sei arrossito mentre pagavi alla cassa. Oppure ...

