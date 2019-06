Viterbo | Andrea buttò giù dalle scale Sestina | il figlio di 5 anni lo inchioderebbe

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ad incastrarlo sarebbe proprio suo, un bambino di soli cinqueascoltato in audizione protetta. Il piccolo davanti a una psicologa e con l'ausilio di un pelouche, ha mimato la scena: il papà,Landolfi, 30, che spingedella casa della nonna a Ronciglione la fidanzata, MariaArcuri, 26, originaria di Nocara, Cosenza, morta lo scorso 6 febbraio in circostanze apparse subito misteriose. Ora c'è una svolta nelle indagini: per il tribunale del Riesame di Roma che ha accolto la richiesta del pm di custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato, l'ex pugile va arrestato. Contro di lui ci sono gravi indizi di colpevolezza. Tribunale del Riesame, l'ex pugile deve andare in carcere Non c'è stato alcun incidente: la notte tra il 3 e il 4 febbraio del 2019 nella casa della nonna di lui a Ronciglione,, dove si trovavavano per trascorrere ...

