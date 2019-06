VIDEO Germania-Spagna 1-0 | Mondiali calcio femminile | highlights | gol e sintesi Sara

DIRETTA/ Germania-Estonia - risultato 5-0 - streaming VIDEO e tv : manita dei tedeschi : DIRETTA Germania Estonia, qualificazioni agli Europei 2020, streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Mainz.

Meteo - violente tempeste in Germania : grandine gigantesca “come proiettili” su Monaco. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Diverse persone, incluso un bambino di 7 anni, sono rimaste ferite quando una devastante tempesta di grandine ha colpito il sud della Germania nelle scorse ore, secondo quanto dichiarato dalla polizia bavarese. Le case sono state inondate a causa della forte pioggia e danneggiate dalla grandine di dimensioni molto grandi, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. I ...

Violenti temporali in Germania : mega-grandinata in Baviera [VIDEO] : Una vasta area depressionaria continua a interessare buona parte dell'Europa centro-occidentale. Anche oggi forti temporali si sono abbattuti sulla Germania, in particolar modo l'area...

DIRETTA/ Bielorussia Germania - risultato 0-0 - streaming VIDEO e tv : si comincia! : DIRETTA Bielorussia Germania qualificazioni agli Europei 2020 in streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Minsk per il gruppo C.

DIRETTA/ Germania Cina - risultato finale 1-0 - VIDEO e tv : tedesche di misura! : DIRETTA Germania Cina Mondiale di calcio femminile 2019: streaming video tv, quote, risultato live del match del girone B.

Diretta/ Italia Germania - risultato 2-0 : 25-21 - 30-28 - streaming VIDEO tv : il 3set : Diretta Italia Germania: info streaming video e tv della partita di volley maschile, secondo incontro nella prima settimana della Nations league.

Mondiali calcio femminile 2019/ VIDEO - ecco la Germania : 'Sappiamo cosa vogliamo' : Mondiali calcio femminile 2019: la Germania, otto volte campione d'Europa, si è voluta presentare con un Video nel quale dà un calcio ai pregiudizi.

Meteo - piogge estreme in Germania : inondazioni - evacuazioni e caos per la tempesta “Axel” [FOTO e VIDEO] : Il fronte di bassa pressione, rinominato Axel dai media tedeschi, ha provocato il caos in Germania negli ultimi giorni con intense piogge, forti venti e temporali che hanno causato inondazioni, incendi e alterazioni della viabilità. Il fronte ha iniziato a colpire lo stato nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, e dovrebbe continuare almeno fino a domani, mercoledì 22 maggio, in alcune zone. Il Paese è stato sferzato da piogge intense, tuoni e ...

DIRETTA ITALIA GERMANIA U17/ Streaming VIDEO tv : i convocati del c.t. Nunziata : DIRETTA ITALIA GERMANIA U17 Streaming video e tv, quote e risultato live del match della fase a gironi degli Europei Under 17.