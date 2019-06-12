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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 10 | 30 Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 10:30 (Di mercoledì 12 giugno 2019) Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO CREA CODE SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE DAL RACCORDO VERSO L’AEROPORTO, IN SENSO OPPOSTO CODE DA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E APPIA, POI ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO, CODE ANCHE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE A PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA. ATTIVA LA ZONA ROSSA TRA VIA DELLA COSTITUENTE, VIA DE LUCA E VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI. LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA ...
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