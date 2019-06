romadailynews

(Di mercoledì 12 giugno 2019)12 GIUGNOORE 08.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLARIMOSSO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RIMANGONO LE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, POI CODE TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA EFIUMICINO SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA FLAMINIA E AURELIA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR RALLENTAMENTI E CODE SULL’APPIA DA CASTEL GANDOLFO AL RACCORDO VERSO, INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE A PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA STESSA SITUAZIONE ANCHE SU COLOMBO E VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ ANCORA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CittadinidiTwtt : RT @CMVenezia: #viabilità| Operai della @CMVenezia al lavoro in orario notturno per completare l’asfaltatura del tratto di Sp 42 via Roma D… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -