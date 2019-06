Varata legge contro i ‘furbetti del cartellino’ | da impronte digitali a nuove assunzioni

ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Via libera definitivo del Senato al disegno diConcretezza. I si' sono stati 135, i no 104 e tre gli astenuti. Diverse le novita' introdotte a partire dallemisure per contrastare l'assenteismo ei cosiddetti 'furbetti del cartellino', come lee i sistemi di videosorveglianza, fino allenella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della Concretezza', che avra' tra i suoi obiettivi anche quello di aumentare l'efficienza della Pa. Approvato "in via definitiva il disegno Concretezza: felice di poter finalmente dire addio ai truffatori del cartellino grazie all'introduzione deilli con", commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. Questi i punti centrali del provvedimento.NUCLEO DELLA CONCRETEZZA: viene istituito presso il Dipartimento della ...

