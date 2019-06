Utili Consigli per fotografare i Fulmini

retemeteoamatori

(Di mercoledì 12 giugno 2019) In molti appassionati di meteorologia, hanno il piacere di catturare ed immortalare in uno scatto fotografico i, quell’imprevedibile fenomeno del tutto naturale ma anche potenzialmente letale. Vediamo di comprendere trucchi, tecniche, attrezzature eper potersia di giorno che e di notte. Prima di vedere come, bisogna azitutto comprendere il fenomeno, studiarne le cause e gli effetti, comprendere cosa li genera e averne estremo rispetto. Catturare un fulmine, per un fotografo, sia esso un professionista o un fotoamatore, costituisce una sfida alle proprie capacità tecniche. Ma anche la fine di un lungo percorso formativo, che NON si può saltare per passare alla fase di caccia, poiché dalla formazione a monte, dipende oltre che la riuscita di una foto anche e soprattutto la sicurezza personale, e ...

silvioderossi : Non lasciamo soli i malati di #psoriasi. Per conoscere meglio questa malattia e capire come affrontarla potete visi… - lucarallo : Approfondimenti, schede informative e info utili sul benessere fisico ed emotivo del paziente affetto da psoriasi,… - LucaTalotta : RT @lucarallo: -