Upas | trame 17-21 giugno | Serena riceve una visita dalle colleghe cinesi

Upas - trame al 21 giugno : Diego è certo della relazione tra Beatrice ed Eugenio : Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno svelano nuovi momenti di tensione all'interno della famiglia Giordano. Michele sarà chiamato a risolvere la questione con Mimmo e si renderà conto di essere finito nel mirino del ragazzo. ll marito di Silvia ha intenzione di impegnarsi in prima persona per spingere il ...

Upas - trame al 14 giugno : Michele decide di affrontare Scaglione : Prosegue il successo di Un posto al sole, che rimane una delle soap più amate e apprezzate dai milioni di telespettatori italiani. Le trame delle puntate che partono da lunedì 10 per arrivare fino a venerdì 14 giugno svelano che le sorprese non mancheranno all'interno della famiglia Del Bue. L'annuncio fatto da Mariella sconvolgerà la vita del comandante, alle prese con la notizia sulla paternità del piccolo Lorenzo. L'uomo sarà chiamato a ...

Upas - trame al 7 giugno : il viaggio al parco divertimenti rischia di essere rimandato : Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che tiene alta l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani messi di fronte a nuovi cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 3 fino a venerdì 7 giugno svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Guido. Patrizio dovrà riflettere sulla richiesta di Rossella intenzionata a mantenere ...

Upas anticipazioni e trame settimanali dal 20 al 24 : Franco smaschera Ciro : Nella settimana che va dal 20 al 24 maggio, Giovanna riuscirà finalmente ad arrestare Gaetano Prisco, ma questo non metterà la parola fine ai problemi di Franco e Angela. Subito dopo tale evento, l'inossidabile coppia si troverà a dover affrontare la questione legata a Ciro e alla sua attrazione per Angela. Di seguito trame e anticipazioni dettagliate di tutte le puntate, di Un posto al sole, che andranno in onda dal 20 al 24 maggio. L'arresto ...

Upas - trame al 24 maggio : Bice vuole mettere fine alle tensioni tra Mariella e Salvatore : Nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Gli spoiler delle puntate che partono da lunedì 20 per arrivare a venerdì 24 maggio fanno notare che, tra i personaggi al centro delle trame, ci sarà Bice. Quest'ultima sarà molto presente nelle puntate della prossima settimana e avrà un compito importante come quello di preoccuparsi di porre fine alla discussione tra Salvatore e Mariella. Quest'ultima non avrà intenzione di ...

Upas - trame dal 13 maggio : il ritorno di Anita - Ciro si avvicina ad Angela : Nuovo spazio dedicato alle novità su Un posto al sole, la soap opera che narra le vicende degli abitanti del Palazzo Palladini. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, Anita farà ritorno a Napoli mentre Giovanna riuscirà ad arrestare Constantin. Infine Ciro mostrerà un interesse sempre più crescente per Angela. Un posto al sole: Anita tra Vittorio e Alex Le anticipazioni di Un posto al sole, relative agli episodi in onda dal 13 ...

Upas - trame al 24 maggio : il giovane Giordano alle prese con un iperattivo modo di fare : La soap opera 'Un posto al sole' da oltre vent'anni tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani e si tratta di un record per la serie che ha raggiunto il traguardo delle cinquemila puntate. Proseguono le vicende degli abitanti di palazzo Palladini che hanno una vita frenetica e piena di cambiamenti: un esempio si ritrova nella famiglia Giordano. Gli spoiler degli appuntamenti che arrivano fino al 24 maggio fanno notare ...

Upas trame al 24 maggio : Giovanna riesce ad arrestare Prisco : Le prossime puntate di "Un Posto al Sole" saranno ricche di colpi di scena che riguarderanno soprattutto Gaetano Prisco - uno dei villain più spietati nella storia della soap - e il commissario Giovanna Landolfi, personaggio amatissimo dai fan per il suo coraggio e la sua determinazione. Questo scontro inevitabilmente finirà per coinvolgere anche Franco Boschi, ormai in via di guarigione e pronto all'azione. Queste vicende abbracceranno un arco ...

Upas - trame al 10 maggio : Diego vuole prendere possesso del nuovo appartamento : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Ci sono dei cambiamenti inaspettati nella vita dei personaggi principali. Non mancano i colpi di scena nel prodotto televisivo e il mese di maggio porta con sé nuove sorprese. La famiglia Ferri ha attraversato un periodo complicato dopo essere venuta a conoscenza della presunta ...

Upas - trame al 17 maggio : Constantin viene arrestato : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce ad attirare un pubblico eterogeneo. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo portando nuovi cambiamenti nella vita degli abitanti di palazzo Palladini. Nel corso delle recenti puntate ha fatto ritorno la figura di Prisco intenzionato a mettere in atto la vendetta ...

Upas - trame al 3 maggio : si avvicina la possibilità per Franco di usare le gambe : Lunedì 29 aprile ha inizio una nuova settimana in compagnia della soap opera di Rai 3 Un posto al sole, trasmessa sin dal 21 ottobre 1996; una 'telenovela all'italiana' che si distingue per la sua capacità di attirare un pubblico eterogeneo. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Franco, al centro di una sorta di incubo a causa di quanto accaduto nel corso della colluttazione con Manlio. Il marito di Angela ha avuto il ...

Upas - trame al 26 aprile : Vittorio fa i conti con il calo di followers : continuano le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e che ha avuto la capacità di attirare un pubblico eterogeneo nel corso degli anni. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno in onda sul piccolo schermo alle ore 20:45 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Vittorio. Il figlio del comandante sta vivendo un momento complicato ...

Upas - trame dal 22 al 26 aprile : Ferri e Filippo ricattati : Le puntate di Un posto al sole della prossima settimana apriranno diverse nuove storyline, ovviamente verrà dato molto spazio alla misteriosa lettera che ha ricevuto Roberto Ferri, ma oltre a questo intrigo saranno proposti numerosi nuovi intrecci. A seguire le trame degli episodi che andranno in onda tra lunedì 22 e venerdì 26 aprile. La lettera misteriosa Dopo aver ricevuto un'inquietante lettera, Ferri e Filippo saranno agitatissimi e ...

Upas - trame al 26 aprile : Denis confuso - Patrizio torna sul set : Nella puntata di Un posto al sole andata in onda ieri sera abbiamo visto che Denis ha confidato a Giulia di aver baciato l'amica Lucia. La donna ci è rimasta malissimo e l'ha cacciato di casa. Il Lamberti, però, è tornato alla terrazza e ha chiesto a Nico di comunicare alla madre che l'indomani sarebbe tornato a Palazzo Palladini per parlare con lei. Le anticipazioni della prossima settimana, ovvero dal 22 al 26 aprile, ci raccontano, invece, ...