Un' esclusiva ogni tre mesi circa è l' ambizioso obiettivo di Microsoft

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Al di là delle opinioni sull'E3 2019 di, cosa è mancato al colosso di Redmond in questi anni rispetto a Sony e anche a Nintendo? Sicuramente il primo pensiero va all'assenza di un flusso di esclusive costante e di qualità e anche i vertici degli Xbox Game Studios lo sanno bene a quanto pare.Matt Booty, boss degli Xbox Game Studios è in questo senso molto chiaro edato che in un'intervista pubblicata da IGN fa intendere come l'sia quello di pubblicare un gioco first-partytre. Il tutto legato a Xbox Game Pass visto come principale mezzo per lanciare costantemente nuovi titoli e per garantire un flusso costante in grado di mantenere alto l'interesse dei giocatori. "Penso a quanto tempo si spenda con un gioco e la cadenza della scoperta che è legata a Xbox Game Pass. Quindi se puoi fare un giocotree se un gioco richiede qualcosa ...

