Una Vita | trame | Leonor affronta Cristina | cade la maschera della madre di Blanca

Una Vita - spoiler spagnoli : Ramon e Felipe scoprono il piano dei Bryce : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Una Vita che, nelle trame spagnole in onda dal 10 al 14 giugno, vede i cittadini più ricchi dell'elegante quartiere alle prese con una grave crisi finanziaria legata agli investimenti fatti nel banco americano. Tutti gli investitori hanno firmato un contratto in casa dei Bryce subito prima che il banco subisse un crollo. Costoro rischiano tutti di finire in rovina, secondo i piani di Genoveva ...

Una Vita - trame : Ursula rinnegata dai vicini dopo essere stata smascherata da Leonor : Gli inganni di Ursula saranno al centro delle prossime puntate di Una Vita, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. La Dicenta, infatti, vivrà dei brutti momenti con il vicinato quando sarà accusata da Leonor di aver tramato alle loro spalle approfittando di una finta santona. Una Vita: il piano diabolico di Ursula Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda a breve sui teleschermi italiani, svelano che Ursula tramerà ...

Una Vita anticipazioni : LEONOR smaschera URSULA di fronte a tutti! : I sotterfugi di URSULA Dicenta (Montse Alcoverro) continueranno ad essere una parte fondamentale delle prossime puntate italiane di Una Vita: come abbiamo già anticipato, la dark lady utilizzerà la bigotta Cristina Novoa (Elena Rayos) – una donna che sosterrà di avere visto la Madonna – per offuscare la mente di Blanca (Elena Gonzalez), ancora sotto shock per la morte apparente della sua bambina, e riuscirà a creare una frattura nel suo rapporto ...

Una Vita - trame prossima settimana : Blanca e l'Alday si lasciano - Jacinto imbarazza Rosina : Le vicende di Una Vita continueranno a sorprendere i telespettatori italiani. Nelle nuove puntate, trasmesse da lunedì 17 a sabato 22 giugno, Rosina deciderà di assumere Jacinto come giardiniere, mentre il vero Inigo metterà nei guai i Cervera. Infine, Blanca lascerà Diego. Una Vita: Rosina assume Jacinto Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5, svelano che Diego pianificherà il funerale ...

Una Vita - spoiler dal 17 al 22 giugno : Samuel e Diego preoccupati per Blanca : Le vicende della soap spagnola Una Vita continuano ad appassionare il pubblico. Le trame degli episodi che andranno in onda la prossima settimana riportano che Blanca Dicenta continuerà a non accettare il fatto di aver dato alla luce una bambina morta. La neo-mamma, sempre più convinta della sua tesi, avrà parecchi scontri con la madre Ursula, facendo allarmare seriamente Diego e Samuel Alday. I due fratelli addirittura avranno il presentimento ...

Il Segreto : cancellato l'appuntamento in prima serata - al suo posto Una Vita : Mediaset cancella dai palinsesti la prima serata dedicata a Il Segreto. Si tratterà di una scelta definitiva?

Una Vita conquista la prima serata del sabato di Rete 4 con due appuntamenti : Le vicende di Acacias conquistano la prima serata del sabato di Rete 4, scalzando la più longeva delle soap di Aurora Guerra: Il Segreto.

Una Vita - trame al 22 giugno : Flora assume Pena a La Deliciosa : Continuano a tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, 'Una vita' che vede nuovi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 fino a sabato 22 giugno fanno notare che Blanca e Diego faranno i conti con il dramma riguardante la morte della figlioletta. La donna, però, non avrà dubbi nel credere che abbia dato alla luce un maschietto ...

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Una VITA da lunedì 17 a sabato 22 giugno 2019: Diego organizza un funerale per la bambina che lui e Blanca hanno perso, ma quest’ultima continua ad essere convinta di aver dato alla luce un maschietto. Temendo che Paquito possa arrivare alla verità, i Cervera cercano di impedire al vigilante notturno di arrestare il vero Iñigo, responsabile dei furti verificatisi a calle Acacias. Casilda convince Rosina ad ...

Una Vita - trame iberiche : Ramon vivo per miracolo - i coniugi Seler ai ferri corti : Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” continua a suscitare un grande interesse nei telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse su LA 1 TVE nella settimana in corso, mentre Antonito, Carmen, e Lolita riabbracceranno Ramon Palacios, sfuggito dalla morte dopo aver avuto un terribile incidente in auto, una storica coppia sarà ai ferri corti. Si tratta di Rosina Rubio che, sempre più insopportabile a causa della crisi ...