Una vita | anticipazioni al 22 giugno | Arturo aiuta Esteban

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Una, la popolare soap spagnola porrà l'attenzione sulla misteriosa scomparsa del figlio di Blanca e su un giovane di nome. Lerelative agli episodi in onda dal 17 al 22, rivelano cheValverde inizialmente contrario, darà il suo benestare adrea far rientrare un giovane soldato dalle Filippine mentre Blanca sarà sempre più convinta che suo figlio sia ancora vivo, ma tutti penseranno che stia diventando pazza. La ragazza, però andrà fino in fondo e deciderà di lasciare Diego per tornare a vivere con Ursula ed indagare sulla scomparsa del bambino. Una, Diego e Samuel preoccupati per Blanca LeUnadal 17 al 22, rivelano che Diego per cercare di fare elaborare il lutto a Blanca, organizzerà il funerale della loro bambina, ma non avrà l'effetto sperato. La giovane, infatti, continuerà a credere di aver messo ...

repubblica : È morta Valeria Valeri, una vita sul palcoscenico. Poi la tv con Gian Burrasca e 'Un medico in famiglia' - NintendoItalia : Ti aspetta una nuova vita su una pacifica isola deserta... ?? ??? #AnimalCrossing: New Horizons sbarca su… - repubblica : Profughi, la battaglia di Vanessa Redgrave: 'Lasciare in mare chi cerca una vita è una vergogna per l'Europa' -