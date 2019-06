Una notte da leoni 2 | cast | trama e curiosità del film con Bradley Cooper

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Una sbornia non basta mai: smaltita la prima, rivista giusto rivista appena due settimane fa, tocca rispolverare la seconda, datata 2011: Unada2 va in onda su Italia Uno, mercoledì 12 giugno, dalle 21.25 in poi. Come il primo capitolo, anche questoè diretto da Rodd Phillips e vede la riconferma pressoché integrale di tutto il. Unada2: il trailer Unada2: laSono passati due anni dalla folledi Las Vegas. Adesso è Stu che sta per sposarsi e, per l’occasione, ha deciso di invitare Doug e Phil a una intima e tranquilla cerimonia in Thailandia presso la villa dei futuri suoceri. L’unico problema è che Alan, venuto a sapere del matrimonio, riesce a intrufolarsi alla festa, ansioso di poter passare un’altraassieme ai suoi unici amici. Tutto sembra procedere tranquillo, finché arriva la solita telefonata ...

