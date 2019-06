Una botta e via

VIDEO Valtteri Bottas - che traversone in Q3 - GP Canada 2019 : fortUnato il finlandese nelle qualifiche a Montreal : Ha concluso solo in sesta posizione Valtteri Bottas, a bordo della sua Mercedes, le qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019. Il finlandese delle Frecce d’Argento si è reso protagonista di un traversone nel corso delle Q3 che per poco non ha causato un grave danno alla W10. fortunato il finnico, comunque influenzato nel suo ultimo tentativo, dopo quanto avvenuto in precedenza. Di seguito le immagini dell’episodio ...

Griglia di partenza F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica qualifiche. Sebastian Vettel centra Una pole strepitosa davanti a Hamilton - 3° Leclerc - solo 6° Bottas : Il tedesco Sebastian Vettel (Ferrari) si aggiudica la pole position del Gran Premio del Canada 2019 con un ultimo giro strepitoso e precede il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) ed il compagno di squadra monegasco Charles Leclerc. Fantastica quarta piazza per la Renault di Daniel Ricciardo, mentre la terza fila sarà occupata da Pierre Gasly e da un deludente Valtteri Bottas. Clamorosa eliminazione nel Q2 per Max Verstappen, undicesimo, mentre ...

Valtteri Bottas F1 - GP Canada 2019 : “Non ho paura di nessuno. Mi aspetto Una lotta sul filo dei millesimi” : Da domani si comincerà a girare sul tracciato di Montreal (Canada), sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1. Dopo il weekend di Montecarlo, è il momento di quello nordamericano, su di una pista dalle caratteristiche completamente diverse: grandi accelerazioni e frenate, dove la potenza del motore conta molto. Ai nastri di partenza del fine settimana canadese, Lewis Hamilton si presenta da leader con 17 lunghezze vantaggio sul compagno di ...

Asia Argento sbotta al giornalista : sono Una persona basta gossip : Battibecco tra Asia Argento e i giornalisti alla presentazione in Rai di "Realiti", il nuovo programma di Enrico Lucci in onda dal 5 giugno in prima serata su Rai2 che vede anche la partecipazione dell'attrice. Il programma è una sorta di Truman Show italiano e quando un giornalista le ha detto che era stata scelta, presumibilmente, perché è un personaggio di cui si parla molto, ha risposto piccata: "Prima di tutto sono una persona che va dai ...

La vita in diretta - sconcertante Rita Dalla Chiesa : "Mi piacerebbe Una botta e via" : Clamorosa Rita Dalla Chiesa nel corso dell'ultima puntata de La vita in diretta, dove la storica conduttrice di Forum si trovava in veste di ospite. Intervistata da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, alla Dalla Chiesa viene sottoposta una domanda ormai "rituale" per la trasmissione di Rai 1: il "

Formula 1 - esilarante Valtteri Bottas in conferenza stampa : “posso farvi io Una domanda?” [VIDEO] : Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas è un finlandese molto appassionato di hockey e ieri giocava la sua Nazionale… Valtteri Bottas show durante la conferenza stampa dei piloti Mercedes con al suo fianco il compagno Lewis Hamilton. Il pilota ha chiesto di poter fare una domanda ai giornalisti, presentandosi prima in modo ironico. Da buon finlandese è un amante degli sport invernali, dunque una volta presa la parola ha domandato: ...

F1 - Risultato e Classifiche GP Monaco 2019 : prove libere 1. Hamilton al comando dopo Una serrata lotta con Bottas e Verstappen. Leclerc a tre decimi. : Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP di Monaco 2019, con il tempo di 1:12.106, dopo un’accesa battaglia con il compagno Valtteri Bottas e Max Verstappen (Red Bull) staccati di meno di un decimo. La maggior parte degli sforzi dei team sono stati volti a migliorare il feeling in vista della qualifica che qui nel Principato è più che mai determinante, e la Ferrari è sembrata abbastanza competitiva nella ...

U&D - Ludovica Valli sbotta sui social : 'Ho Una malformazione - ignoranti' : Non sarebbe la prima volta in cui l'ex tronista di Uomini e Donne (il noto programma della rete Mediaset condotto da Maria De Filippi), Ludovica Valli, si ritrova sotto molteplici accuse mediatiche. L'ex protagonista del trono classico, come ben sappiamo, ha ricorso alla chirurgia estetica per regalarsi qualche taglia in più al seno. Malgrado Ludovica abbia ammesso e spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a ricorrere alla chirurgia estetica, ...

Una botta di vita con la fotocamera dell’iPhone 11 e gli altri melafonini 2019 : Giunge un contributo molto interessante a proposito dell'iPhone 11 oggi 13 maggio, dopo il punto della situazione condiviso qualche giorno fa sulle nostre pagine. Un contributo interessante, infatti, arriva direttamente da Mark Gurman su Twitter. Sono giorni in cui continuano ad emergere indiscrezioni davvero molto interessanti che riguardano gli iPhone 11, i prossimi smartphone top di gamma che Apple presenterà entro settembre 2019. Al momento ...

Bottas fa la voce grossa a Montmelò : “pole Una botta di adrenalina - non penso al record di Hakkinen” : Valtteri bottas sa bene d’aver fatto delle qualifiche da urlo, con un tempo davvero inatteso in casa Mercedes Valtteri bottas in pole position in quel di Montmelò con un giro sontuoso, unico pilota sotto l’1:15 sul circuito spagnolo. In conferenza stampa il pilota della Mercedes ha detto la sua sulle qualifiche andate alla grande per il finlandese: “Unico ad aver sforato la barriera dell 1:15? Grande botta di adrenalina, ...

Pamela Prati choc : "Acido fuori dalla porta di casa". Toffanin sbotta : "Tutto Una barzelletta" : A Verissimo lo scontro tra la showgirl e la conduttrice a proposito delle cosiddette "nozze-fantasma"

Formula 1 – Prime libere terminate in anticipo per Una bandiera rossa : Bottas davanti alle Ferrari a Barcellona [TEMPI] : Bottas si piazza davanti alle Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: i tempi dalla mattinata in pista a Barcellona Terminano nel segno di Bottas le Prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono tornati finalmente in pista dopo il Gp d’Azerbaijan, per prepararsi al meglio al quinti appuntamento stagionale. Sul circuito di Montmelò, nonostante i risultati eccellenti della Ferrari ai test di ...

Formula 1 – La sfida interna con Hamilton e la fortUna - Bottas punge la Ferrari : “avevamo comunque la macchina più affidabile” : Valtteri Bottas non abbassa la guardia: il finlandese della Mercedes consapevole che le Ferrari potrebbero far bene in Spagna Valtteri Bottas arriva in Spagna al comando della classifica piloti, dopo lo splendido successo di Baku. Il finlandese della Mercedes è carico e motivato a far bene anche a Barcellona, rimanendo però sempre con i piedi per terra, consapevole che la Ferrari potrebbe ben presto dare filo da torcere a lui e al suo ...