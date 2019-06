Un posto al sole anticipazioni | l’ultimo saluto a TOMMASO | ma Leonardo…

Un posto al sole - anticipazioni : Luca Capuano interpreterà l'amante di Beatrice : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà finalmente presentato ai fan l'affascinante avvocato Aldo Leone che verrà interpretato dal noto attore napoletano Luca Capuano. Questo nuovo misterioso personaggio farà un ingresso col botto e sarà al centro di numerosi colpi di scena, inoltre il settimanale Nuovo Tv ha anticipato che Aldo avrà una storia d'amore con Beatrice, mostrando alcuni scatti della nuova coppia mentre amoreggia. Per una ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5273 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 12 giugno 2019: Maurizio (Andrea Galasso) e Mimmo (Antonio Fattoruso) cercano nuovamente di fare una rapina al Vuclcano, ma ignorano che Arianna (Samanta Piccinetti) stavolta ha con sé una pistola… Ossessionato dalla fine della storia con Beatrice (Marina Crialesi), Diego scopre che la sua ragazza ha una nuova storia d’amore: riuscirà a non far emergere la propria ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 21 giugno 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019: Ostaggio di Mimmo, Michele capisce che il ragazzo è un fragile e spaventato, e cerca di convincerlo a costituirsi. Marina scopre di godere di poca stima da parte degli operai e di non essere più capace di avere tutti ai suoi piedi. Assunta è in crisi di solitudine, mentre Guido e Vittorio sembrano superare i loro rispettivi problemi. Diego ormai sembra ...

Un posto al sole anticipazioni settimana 17-21 giugno : Michele cerca di aiutare di Mimmo : Gli episodi di Un posto al sole di questa settimana chiuderanno la storyline legata alla rapina al Vulcano, mostrandoci Mimmo sotto una luce totalmente differente. Inoltre verrà aperta un nuovo percorso narrativo che vedrà Diego divorato dalla gelosia a causa di un'ipotetica relazione tra Nicotera e Beatrice. Di seguito le anticipazioni e le trame dettagliate delle puntate di Upas che andranno in onda dal 17 al 21 giugno. Michele tenuto in ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 11 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5272 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 11 giugno 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) inizia a pensare che i figli stiano superando i loro rispettivi problemi, in realtà uno dei due sarà ancora in grado di farlo preoccupare… Ancora turbato dalla scoperta di essere il padre di Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont), Guido (Germano Bellavia) deve ora affrontare se stesso e soprattutto Vittorio (Amato D’Auria), a cui non sa ...

Un posto al Sole anticipazioni 17 - 21 giugno : Leonardo cela un segreto sulla sua identità : Durante la storyline relativa alla morte di Tommaso, i fan di Un Posto al Sole hanno cominciato a sospettare che Leonardo Arena potesse nascondere qualcosa. In effetti, ben presto emergerà che il sosia di Tommy cela un segreto. Dopo l'estremo saluto a Tommaso, al quale sarà finalmente tributato un commosso addio ufficiale, l'attenzione si sposterà su questo ragazzo che gli somiglia tanto e che quasi certamente non ha detto tutto sulla sua ...

Un posto al sole - anticipazioni nuove puntate : il dramma di Arianna : anticipazioni Un posto al sole dal 10 al 14 giugno: Guido è sconvolto Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 giugno svelano che Arianna vivrà un vero e proprio dramma a causa di una rapina al Caffè Vulcano. Alberto, dopo aver copiato l’idea imprenditoriale di Roberto Ferri, spinge Marina ad allargare le attività dei Cantieri anche ai charter turistici. ...