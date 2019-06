Un nuovo amore per Amber Heard dopo il divorzio da Johnny Depp? (Di mercoledì 12 giugno 2019) Secondo le ultime indiscrezioni Amber Heard dopo Johnny Depp avrebbe trovato l'amore in un modello di 25 anni. Il burrascoso divorzio fra Amber Heard e Johnny Depp, per un lungo periodo, ha popolato le prime pagine dei giornali di gossip. dopo le accuse e le querele, entrambi hanno tutta l’intenzione di voltare pagina anche se Depp ha diffamato l’ex moglie chiedendo un risarcimento di oltre 50 milioni di dollari. Amber Heard, però, nonostante tutto ha deciso ripreso in mano la sua vita.



In un articolo che è stato pubblicato recentemente dal Mail on Sunday, un giornalista afferma che l'attrice ha trovato un nuovo amore. Si tratterebbe di un modello di appena 25 anni. Si frequentano da un paio di mese ma entrambi, di comune accordo, hanno deciso di mantenere un profilo basso, dato che il divorzio e i problemi legali della Heard non sono ancora finiti. L'attrice di 33 anni avrebbe conosciuto Milos Drago in un ristorante della Grande Mela, grazie ad amici comuni.

I primi rumor su una possibile relazione tra i due sono cominciati a trapelare dopo che sono stati visti, a pranzo insieme, in un piccolo ristorante di Malibù. "Sono praticamente inseparabili. Per Amber Heard questa relazione è totalmente diversa rispetto a quella che ha intrapreso con Depp – rivela una fonte al magazine americano –. Milos è un ragazzo dolce, ha il senso dell’umorismo ed è una persona divertente. Sta regalando alla Heard un po’ di quella gioia dopo tutto quello che è avvenuto nell’ultimo periodo."



E inoltre l’attrice, vista recentemente in Acquaman, si prenderà anche una pausa dalle scene per cercare di mettere in ordine la sua vita. È prevista una sua apparizione nel mese di Luglio al Giffoni Film festival.