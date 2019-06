Ultimissime Mercato Napoli – Operazione ‘Vinicius-bis’ dalla Serie B

forzazzurri

(Di mercoledì 12 giugno 2019)– L’esperto diGianluca Di Marzio, attraverso il l’omonimo portare, rende noto l’interessamento delverso Mota Carvalho, attaccante dell’Entella.– Stando a quanto riportato da Di Marzio, ilvorrebbe piazzare un colpo in prospettiva. Un giovane da girare poi in prestito. Negli ultimi anni il, grazie all’esperienza nel calcio giovanile di Giuntoli, ha aperto a questo tipo di operazioni. Un esempio è Vinicius che è stato girato in prestito in Portogallo al rio Ave, dove ha catturato le attenzioni del Porto. L’offerta “Manovre in entrata per ilche prepara un colpo in prospettiva. Il club azzurro ha infatti formulato un’offerta (1,8 milioni) per Mota Carvalho della Virtus Entella. Attaccante classe ’98, la scorsa stagione in...

sportnotizie24 : #Milan, il #calciomercato si muove: quattro nomi di qualità per il centrocampo - korfio : RT @RadioRossonera: ??Alle 15 news e indiscrezioni del mercato di #SerieA insieme a @_BeatriceSarti ??Alle 17 si torna a parlare di #Milan c… - _BeatriceSarti : RT @RadioRossonera: ??Alle 15 news e indiscrezioni del mercato di #SerieA insieme a @_BeatriceSarti ??Alle 17 si torna a parlare di #Milan c… -