UDU – Rete Studenti Medi | nuova manifestazione a Reggio Calabria

(Di mercoledì 12 giugno 2019) UDU edeglisaranno in piazza per superare la Questione meridionale. L’appuntamento è il 22 giugno a. Unaunitaria a cui parteciperanno numerosi sindacati, tra cui CGIL. Altro motivo dell’evento e la richiesta di investimenti atti allo sviluppo dell’Italia, a partire dal Meridione. Investimenti di cui dovranno beneficiare enti quale l’istruzione pubblica, ovvero, la scuola e l’Università. Qui di seguito vi lasciamo il comunicato ufficiale di Enrico Gulluni e Raffaele Dubbioso, che ringraziamo. UDU –: info sullaIl 22 giugno aci sarà lanazionale unitaria dei Sindacati, per lo sviluppo del paese a partire dal sud Italia. Come UDU edeglisaremo in piazza al fianco della CGIL e degli altri sindacati per superare una ...

