Udinese | fatta per Pierpaolo Marino | l’ex dirigente dell’Atalanta torna in Friuli

calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) E’perall’. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si starebbero limando gli ultimi dettagli. L’exdell’Atalanta prenderà il posto di Pradè, vicinissimo a sua volta alla Fiorentina. L’ultima esperienza didaera stata agli orobici. Persi tratta di un ritorno indopo l’ottima parentesi nei primi anni duemila. Calciomercato, tentativo per Saponara: testa a testa con il Lecce L'articoloper: l’exdell’AtalantainCalcioWeb.

DiMarzio : È fatta per il ritorno di Pierpaolo #Marino all'#Udinese: prenderà il posto di Pradè come ds - CalcioWeb : #Udinese, fatta per #PierpaoloMarino ?? l'ex dg del Napoli torna in Friuli dopo 15 anni ?? - NCN_it : pi#SKY - #UDINESE, FATTA PER IL RITORNO DI PIERPAOLO MARINO CLICCA QUI - -