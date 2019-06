ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nei depositi avrebbero dovuto esserci imponenti quantitativi di bevande alcoliche. Erano completamente vuoti. Un colossale traffico di illecito, un’associazione per delinquere transnazionale, almeno un paio di organizzazioni ramificate in 17. In totale unada 80di. Sono questi i contorni di un’inchiesta partita dalla Procura della Repubblica di(a coordinarla è il sostituto procuratore Viviana Del Tedesco) che sta impegnando i finanzieri del Comando provinciale di, coadiuvati da militari di una dozzina di altre strutture della Gdf. Sono interessate sette regioni italiane per eseguire un’ordinanza che applica misure cautelari personali nei confronti di venti persone. Per due di loro c’è il carcere, per altri cinque già arrestati domiciliari. Si tratta di ideatori, promotori e membri di una ramificata associazione a ...

fattoquotidiano : Udine, contrabbando di alcolici tra 17 Paesi europei: truffa da 80 milioni di euro sulle accise, 20 misure cautelari - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Contrabbando alcolici in 17 Paesi, frode da 80 milioni: arresti #udine - Consumatrici : Udine, contrabbando di alcolici: 20 arresti, banda attiva in 17 Paesi -