Truffa malata di cancro | arrestato dopo averle estorto 130mila euro

Truffa donna malata di cancro! Alessandro Proto torna in cella : Il 44enne, già arrestato per Truffa , è stato fermato a Como. È accusato di aver approfittato delle condizioni critiche di una donna , facendosi consegnare 130 mila euro. Il finanziere 44enne Alessandro Proto è accusato questa volta di aver raggirato una donna malata di cancro. L'uomo, approfittando delle condizioni di salute critiche della vittima, sarebbe riuscito a convincerla a consegnargli 130mila euro, dopo avere iniziato con un ...

