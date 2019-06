laragnatelanews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Consumarea settimana può aumentare il rischio di incappare in. Lo conferma uno studio durato 31 anni e che ha analizzato 30.000 adulti americani. I risultati hanno mostrato come chi consuma 1,5al giorno han il 17% di rischio in più di ammalarsi. L’allarme lo lancia Katherine Tucker, professoressa dell’Università del Massachusetts Lowell: “Anche per le persone in diete sane, l’effetto dannoso di un maggior apporto die colesterolo è stato costante“. Secondo questi risultati quindi il consiglio è proprio quello di “evitare di mangiare omelette di treogni giorno“, ma va comunque chiarito che lecontengono sostanze nutritive benefiche. “La nutrizione è tutta una questione di moderazione ed equilibrio, questo è uno studio forte perché la modellizzazione si adatta a fattori quali la ...

laragnatelanews : Troppe uova possono provocare ictus e malattie cardiovascolari - evyna : Troppe uova possono provocare ictus e malattie cardiovascolari - infoitsalute : Consumare troppe uova aumenta il rischio di infarti e ictus. La nuova conferma -