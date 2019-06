Triathlon | i convocati dell’Italia per la staffetta mista di Nottingham Quartetto

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Come da tradizione, dopo le prove individuali di Leeds, le WorldSeries fanno tappa aper la, con la seconda prova del calendario dopo quella di apertura di Abu Dhabi. Sabato 15 giugno, alle ore 17.06 italiane sarà in gara anche l’Italia, che vorrà raccogliere punti pesanti per il ranking in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove farà il suo esordio nel programma a cinque cerchi questa specialità. L’Olympic Performance Director Joel Filliol ha convocato per labritannica Nicola Azzano (Minerva Roma), Gregory Barnaby (707), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) e Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro). Con i quattro triatleti ci saranno Fabio Rastelli (Program Manager / Assistant Coach) e Miriam Montuori (Fisioterapista). Saranno 14 le Nazionali al via: Australia, Stati Uniti, Francia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Germania, ...

zazoomblog : Triathlon World Series Leeds 2019: i convocati dell’Italia. Presenti Alice Betto e Alessandro Fabian - #Triathlon… - zazoomnews : Triathlon World Series Leeds 2019: i convocati dell’Italia. Presenti Alice Betto e Alessandro Fabian - #Triathlon… - OA_Sport : Triathlon, World Series Leeds 2019: i convocati dell’Italia. Presenti Alice Betto e Alessandro Fabian -