Treviso, provoca incidente mortale: arrestato 22enne, è accusato anche di stalking (Di mercoledì 12 giugno 2019) Disposto l'arresto per lo studente di 22 anni di Quinto di Treviso accusato di aver deliberatamente provocato l'incidente stradale di Povegliano in cui, venerdì scorso, è morta una donna di 62 anni, Giuseppina Lo Brutto. Secondo la fidanzata che era in auto con lui, il giovane avrebbe volontariamente provocato lo schianto.

Christian B., lo studente ventiduenne di Quinto di Treviso accusato di aver deliberatamente provocato venerdì scorso l'incidente stradale a Povegliano, nell'hinterland di Treviso, in cui ha perso la vita una donna, da oggi si trova in stato di arresto. Secondo l'accusa il ragazzo, nel corso di una lite con la fidanzata, mentre si trovavano entrambi a bordo di un'Alfa Romeo Mito da lui condotta, avrebbe volontariamente fatto sterzare l'auto contro una vettura che transitava in direzione opposta. Nello scontro è morta Giuseppina Lo Brutto, una donna di sessantadue anni che viaggiava in auto insieme al marito. A quanto è emerso, sarebbe stata la fidanzata del giovane a fornire agli investigatori gli elementi per accusare l’uomo. La ragazza di ventuno anni avrebbe riferito che il fidanzato si sarebbe scagliato volutamente contro la vettura che procedeva in senso opposto invadendo l'altra corsia. Un gesto per tentare di uccidersi e porre fine alla vita anche della ragazza che lo stava lasciando.