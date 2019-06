Treviso | causa incidente e uccide 62enne La fidanzata in auto con lui | “Ha sbandato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ha provocato volontariamente unfrontale contro un’nella corsia opposta, provocando la morte di Giuseppina Lo Brutto, di 62 anni. Tutto perre se stesso e la sua, che lo voleva lasciare ed era seduta in macchina a fianco a lui. Per questo Christian Barzan, di 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. I fatti sono accaduti a Povegliano, in provincia di, durante la notte di venerdì scorso. Il giovane, che si trova in ospedale in attesa di un intervento per le ferite riportate, è sorvegliato dalla polizia. Anche la ragazza e il marito della donna, Flavio Cagnato, hanno riportato lesioni. È stata laa spiegare come sono andate le cose, dopo essere stata trasportata in ospedale. La coppia stava litigando perché lei voleva lasciarlo. Al culmine della discussione lui si sarebbe scagliato ...

