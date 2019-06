Treviso | arrestato il 22enne che ha provocato l' incidente mortale a Povegliano

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Christian Balzan, il ragazzo di 22 anni che venerdì scorso ha travolto e ucciso una donna di 61 anni, Giuseppina Lo Brutto, durante unstradale, questa mattina ha ricevuto il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura trevigiana: il ragazzo è accusato di averl'di proposito, per cui le ipotesi di reato ascritte a suo carico sono di omicidio volontario, violenza e tentato omicidio. Secondo quanto riporta la stampa locale, e confermato anche dalla sua ex fidanzata, il giovane stava litigando con la sua compagna, con cui da tempo aveva chiuso una relazione e voleva definitivamente troncare il rapporto. Il dramma è accaduto nella serata di venerdì scorso, quando i due stavano tornando verso casa: si trovavano a, in provincia di. La lite e poi lo schianto La ragazza cercava di far capire in tutti i modi a ...

RistagnoAnna : RT @Corriere: Sterzò di proposito uccidendo una donna. Giovane arrestato anche per lo stupro della fidanzata - tigrotta60 : RT @Corriere: Sterzò di proposito uccidendo una donna. Giovane arrestato anche per lo stupro della fidanzata - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Incidente mortale durante una lite in auto: arrestato. L’accusa: “Ha sbandato volontariamente” -