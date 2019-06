Traffico Roma del 12-06-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) NOTIZIARIOMERCOLEDI 12GIUGNOORE 17:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PERLUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO FINO A TUSCOLANA. AL PINCIANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE BRUNO BUOZZI AL BIVIO CON VIA GIOVANNI SCHIAPARELLI AL FLAMINIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRO INCIDENTE SU PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, ALTEZZA PONTE DEL RISORGIMENTO.INTESO SULLA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA SALARIA SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI: RALLENTAMENTI DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTOURBE IN DIREZIONE CENTRO. CODE ...

