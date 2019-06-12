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Traffico Roma del 12-06-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 12-06-2019 ore 10 | 00 NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 12-06-2019 ore 10:00 (Di mercoledì 12 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER UN INCIDENTE  SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA A TRATTI FINO ALLA RM FIUMICINO,  IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI DALLA DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS, ALL’ALT DELL’AURELIA, DALLA RM-FIUMICINNO ALLA PONTINA E  PIU AVANTI ALL’ALT DELL’A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA NOMENTANA   A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO E DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA DIREZIONE SAN GIOVANNI CI SPOSTIAMO SULLA Roma FIMICINO DOVE ANCHE PER LAVORI  CI SONOCODE DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR. SEGNALIAMO DALLE 10 ALLE 17  FINO AL 26 GIUGNO UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI IN VIA DI BOCCEA NEI ...
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