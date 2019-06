Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | Franchini e Tonioli avanzano nell’individuale | Team Mixed

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Bilancio in chiaroscuro per l’Italia del compound al termine della terza giornata dei Campionati del Mondodicon l’arco, in corso di svolgimento nella cittadina olandese di ‘s-Hertogenbosch (Olanda). Quest’oggi si sono disputati i primi due turni dei tabelloni individuali, il primo turno dele gli ottavi di finale delle gare a squadre tradizionali. Ottima prestazione e qualificazione ai sedicesimi di finale in tasca per due azzurre su tre nell’individuale, con Marcella(n.18 del seeding) che si è sbarazzata della singaporiana Angeline Lee per 141-127 e della statunitense Cassidy Cox per 144-142, mentre Irenesi è imposta per 144-135 sulla neozelandese Chloe Underdown e per 143-131 sulla namibiana Elisabeth Taljaard.affronterà al prossimo turno la turca Yesim Bostan,sfiderà invece la norvegese ...

