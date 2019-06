Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | azzurre sconfitte dalla Gran Bretagna agli ottavi

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La terza giornata dei Campionati del Mondodicon l’arco si chiude nel peggiore dei modi per l’Italia che, dopo la sconfitta degli uomini con la Cina, viene eliminatadi finale anche nella gara a squadre di arco olimpico femminile dovendo così rinviare l’appuntamento con la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Il terzetto italiano composto dalle campionesse del mondo juniores in carica Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi è stato sconfitto per 6-2di Sarah Bettles, Naomi Folkard e Bryony Pitman, sprecando così la prima chance per ottenere il pass a Cinque Cerchi. Per le arciere nostrane ci sarà ancora un evento di qualificazione in programma nel 2020 che metterà in palio gli ultimi tre posti disponibili per il torneo olimpico, anche se non sarà semplice prevalere su formazioni di buona qualità come India, Stati ...

