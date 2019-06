The Witcher 3 | Wild Hunt Complete Edition arriva su Nintendo Switch

The Witcher 3 su Nintendo Switch peserà 32 GB e girerà a 520p in modalità portatile : Senza dubbio è incredibile che The Witcher 3 stia per arrivare sulla console portatile Nintendo Switch, tuttavia alcuni sacrifici visivi sono stati fatti.Come riporta VG247, durante la presentazione E3 di Nintendo Direct, l'account Twitter ufficiale del gioco ha rilasciato alcuni dettagli riguardanti il peso del gioco e altro.Secondo quanto svelato dall'account, il gioco avrà una dimensione di 32GB. Tuttavia, sembra che la scheda SD contenga già ...

Tutto vero - The Witcher 3 arriva su Nintendo Switch nel 2019 : trailer dall’E3 : Per chi ci scrive, The Witcher 3 Wild Hunt rappresenta una delle esperienze videoludiche più belle vissute nell'attuale generazione, sia su personal computer che su console. Sarà l'amore per gli actionGDR, sarà il carisma del protagonista Geralt di Rivia, saranno ancora le splendide quest proposte da questa squisita produzione polacca. Sta di fatto che le avventure dello strigo nato dalla penna dello scrittore Andrzej Sapkowski, trasposte in ...

E3 2019 : The Witcher 3 : Wild Hunt Complete Edition è in arrivo quest'anno su Nintendo Switch : Vincitore di oltre 800 premi, tra cui 250 premi come Gioco dell'Anno (GOTY), The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco di ruolo ambientato in un mondo fantasy che offre avventura, pericolo e mistero. Nei panni del Witcher Geralt di Rivia, i giocatori devono trovare la Figlia della Profezia - un'entità molto potente capace di distruggere il mondo. Lungo il viaggio, il Witcher si troverà ad affrontare non soltanto nemici spaventosi, ma anche scelte ...

The Witcher 3 per Nintendo Switch sarà annunciato durante l'E3 2019? : Fino a a qualche tempo fa, un porting su Nintendo Switch dell'ottimo The Witcher 3: Wild Hunt avrebbe fatto ridere molti utenti, tuttavia negli ultimi giorni sono emersi decine di rumor al riguardo, rendendo la cosa decisamente verosimile.L'ultimo di questi è arrivato da un Tweet del collega di Eurogamer.net Tom Phillips, secondo cui The Witcher 3 sarà annunciato per Nintendo Switch la prossima settimana, durante l'E3 2019. Nel Tweet di Phillips ...

Il doppiatore di Geralt potrebbe aver confermato The Witcher 3 per Nintendo Switch : Le voci che vorrebbero The Witcher 3 in arrivo anche per Nintendo Switch sono sempre più insistenti, e non faranno che aumentare dopo l'emblematico cinguettio del doppiatore di Geralt di Rivia.Come riporta Dualshockers, su Twitter possiamo vedere Doug Cockle, voce dello strigo, mentre pubblica un tweet che potrebbe a seconda delle interpretazioni confermare il presunto porting del titolo PS4 su Nintendo Switch.Nel cinguettio leggiamo le seguenti ...

"Vogliamo che The Witcher e Cyberpunk diventino brand eterni" : Cyberpunk 2077 continua a farsi attendere e ovviamente l'E3 2019 ormai alle porte potrebbe dirci molto di uno dei giochi che dovrebbe chiudere con il botto l'attuale generazione di console. In attesa di scoprire se i rumor che puntano a un'uscita del gioco nei primi mesi del 2020 dovessero rivelarsi affidabili, il CEO di CD Projekt RED, Adam Kiciński, è recentemente stato protagonista di un'intervista riportata da Gaming Bolt. Kiciński ...

Neflix : le riprese della prima stagione di The Witcher sono terminate : Una delle serie TV attese dai fan è sicuramente The Witcher. Nonostante qualche giorno fa siano trapelate delle immagini che mostravano delle alquanto discutibili armature nilfgaardiane, gli amanti dello strigo stanno aspettando con trepidazione ulteriori dettagli.Ebbene, Lauren S. Hissrich, regista di The Witcher, ha confermato attraverso Twitter che le riprese della prima stagione sono state completate. La Hissrich ha approfittato dei social ...

Panic Button non sta lavorando a The Witcher 3 per Nintendo Switch : Negli ultimi giorni sono comparse alcune voci su un potenziale porting di The Witcher 3 per Nintendo Switch previsto per il mese di settembre e alcuni sostenevano che il gioco sarebbe stato portato sull'ibrida da Panic Button, già responsabile dei porting di DOOM e Wolfenstein II The New Colossus.Sfortunatamente, però, un rappresentante di Panic Button ha confermato su Reddit che lo studio non sta lavorando alla versione Switch di The Witcher 3, ...

Panic Button si occuperà della versione Switch di The Witcher 3? : Come probabilmente molti di voi sapranno, nella giornata di ieri sono emersi alcuni rumor che parlavano di una possibile versione Nintendo Switch dell'acclamato The Witcher 3 di CD Projekt RED.In seguito le indiscrezioni sul possibile gioco hanno invaso la rete e ora, Gonintendo, riporta un altro rumor che vorrebbe Panic Button al lavoro sulla versione Switch di The Witcher 3.La notizia è comparsa su ResetEra, dove si parla anche di uno stato ...

The Witcher 3 cavalca verso Nintendo Switch : nuovi rumor confermano l’uscita sulla console ibrida : Senza paura di esagerare, The Witcher 3 può essere considerato non solo come uno degli actionRPG più belli dell'attuale generazione, ma anche come uno dei più influenti dell'intera storia del gaming. L'ultima incursione dello strigo Geralt Di Rivia su PC e console è infatti un vero e proprio capolavoro a tutto tondo, capace di mettere sul piatto una narrazione matura e intensa, così come personaggi realmente indimenticabili. Merito dei ...

Le armi e le armature nilfgaardiane della serie Netflix di The Witcher si mostrano in un video e l'aspetto sembra terribile : Finalmente possiamo dare una prima occhiata alle armature e alle armi nilfgaardiane del prossimo adattamento televisivo di Netflix di The Witcher, grazie al video condiviso dal canale YouTube Redanian Intelligence.Tuttavia, come riporta Comicbook, i fan sono preoccupati per la qualità dello show. Tra i social media e i forum, i fan non sembrano particolarmente contenti del design dell'armatura nilfgaardiana. Al momento della pubblicazione, il ...

The Witcher 3 compare in diversi elenchi di titoli per Nintendo Switch - cosa significa? : Ritornano a circolare le voci che vorrebbero The Witcher 3 in arrivo anche per Nintendo Switch, e stando a quanto riporta Nintendolife sembra ci siano interessante possibilità che il gioco arrivi per la console ibrida Nintendo.Come possiamo vedere infatti, un utente di ResetEra noto come "Jim_Cacher" avrebbe trovato delle "prove fotografiche" della presenza di The Witcher 3: Game Of The Year Edition in diversi listini di giochi per Nintendo ...

Chris Avellone vorrebbe lavorare a The Witcher e Overwatch : Chris Avellone è uno dei più famosi writer di giochi. Ha lavorato su tutto, da Fallout: New Vegas a Pillars of Eternity e Star Wars: Knights of the Old Republic II. Sta addirittura tornando su Star Wars quest'anno con Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment. Detto questo, sembra che ci siano ancora alcuni franchise, in particolare Overwatch e The Witcher, a cui Crhis Avellone vorrebbe lavorare, riporta Dualshockers."Nella mia ...