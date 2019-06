THE HANDMAID' S TALE - Recensione 3x01 Night | 3x02 Mary and Martha

lostinaflashforward

(Di mercoledì 12 giugno 2019) The'sritorna su Hulu con la terza stagione, questa volta con un prologo diviso in tre parti ben distinte, tuttavia ricollegate fra loro in una trama circoscritta ma appagante. A seguito degli scioccanti eventi visti nel finale della seconda stagione, le cose a Gilead iniziano sempre più a complicarsi e a infittirsi e di conseguenza anche le dinamiche fra i singoli personaggi appaiono più complesse ed intrecciate, aprendo interessanti scorci sul proseguimento della storia sia a Gilead che in Canada, ora parte integrante della trama. Andiamo a scoprire assieme cosa è accaduto in questi primi tre episodi! "Lord Jesus, you revealed from heaven with his mighty angels with flaming fire thou shalt take vengeance. Burn motherfucker, burn."Il primo episodio, "" (da non confondere con il finale della prima stagione, con il medesimo titolo), diretto da Mike Barker (che ha ...

