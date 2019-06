liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Roma, 12 giu. (AdnKronos Salute) - Un approccio non invasivo per la salute e la bellezza. Dal 24th World Congress of Dermatology Paul Steven Nisticò dell'Università di Catanzaro, in Calabria, sottolinea i grandi risultati nell'utilizzolaser e le ultime novitàcosidde

BinaryOptionEU : 'Terapia biofotonica alleata della pelle' - Adnkronos : 'Terapia biofotonica alleata della pelle' -